Médiathèque Le Dôme Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Claude samedi 21 février 2026.
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Samedi 21 février 14h
Un regard, une posture, une parole… et un personnage prend forme. Un atelier pour s’essayer au portrait réel ou fictif, sans prérequis.
Adolescents adultes.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
