Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest Médiathèque Saint-Claude samedi 6 décembre 2025.

Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :
2025-12-06

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ATELIER MINETEST

Rendez-vous le samedi 6 décembre à 14h30 à Saint-Claude.

Construis ton propre village de Noël dans Minetest lors d’un atelier créatif et numérique.
Dès 8 ans.
Sur réservation.   .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

English : Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest

L’événement Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)