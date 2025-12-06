Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest Médiathèque Saint-Claude samedi 6 décembre 2025.
Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ATELIER MINETEST
Rendez-vous le samedi 6 décembre à 14h30 à Saint-Claude.
Construis ton propre village de Noël dans Minetest lors d’un atelier créatif et numérique.
Dès 8 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
English : Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest
L’événement Médiathèque Le Dôme Atelier Minetest Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)