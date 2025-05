Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs – Médiathèque Saint-Claude, 17 mai 2025 09:30, Saint-Claude.

Jura

Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-17 10:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME Bébés lecteurs

Samedi 17 mai 9h30 & 11h

Lire des livres à un bébé ? Drôle d’idée ? Hé bien non, il sait écouter et regarder…

Tutti Frutti, de l’artiste Claire Dé des fruits à manipuler et des histoires vitaminées !

De 0 à 3 ans

Sur réservation .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

English : Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs

German : Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs Saint-Claude a été mis à jour le 2025-05-09 par COORDINATION JURA