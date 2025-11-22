Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs

Médiathèque 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude

Rendez-vous le samedi 22 novembre à 9h30 et 11h, à la Médiathèque Le Dôme à Saint-Claude.

Parler avec les mains avant les mots !

Découvrez les signes associés à la parole pour les tout-petits lors d’un atelier animé par Sylvie Buchin Sign’Émoi.

De 0 à 2 ans

Sur réservation .

+33 3 84 45 05 69

