Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Claude samedi 22 novembre 2025.
Médiathèque 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude Jura
Gratuit
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-22 10:30:00
2025-11-22
Rendez-vous le samedi 22 novembre à 9h30 et 11h, à la Médiathèque Le Dôme à Saint-Claude.
Parler avec les mains avant les mots !
Découvrez les signes associés à la parole pour les tout-petits lors d’un atelier animé par Sylvie Buchin Sign’Émoi.
De 0 à 2 ans
Sur réservation .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
