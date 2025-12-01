Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude Jura
Début : 2025-12-20 09:30:00
fin : 2025-12-20 10:30:00
2025-12-20
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME BÉBÉS LECTEURS
Rendez-vous le samedi 20 décembre à 9h30 & 11h
Voyage musical pour petites oreilles contes, chants et mélodies du monde portés par Victor Cova Correa (Compagnie Les Singuliers).
Pour les 0–3 ans.
Sur réservation. .
39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
