Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME BÉBÉ LECTEURS
Samedi 14 février 9h30 & 11h
Histoires en musique pour un petit concert d’hiver à destination des tout-petits.
De 0 à 3 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
