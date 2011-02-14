Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Bébés lecteurs

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME BÉBÉ LECTEURS

Samedi 14 février 9h30 & 11h

Histoires en musique pour un petit concert d’hiver à destination des tout-petits.

De 0 à 3 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

