Médiathèque Le Dôme Exposition Paroles d’içi et d’ailleurs Médiathèque Saint-Claude

Du 11 décembre 2025 au 05 janvier 2026

Découvrez le carnet de voyage collectif créé par des demandeurs d’asile de Moirans-en-Montagne, guidés par le facilitateur graphique Antoine Louisgrand.

Un témoignage sensible, en mots et en images, retraçant des parcours souvent éprouvants.

En partenariat avec l’association Paroles d’ici et d’ailleurs, avec le soutien des bénévoles de Saint-Claude et Moirans-en-Montagne, et de Saute-Frontière Maison de la Poésie.

Jeudi 11 décembre

Dès 17h30 projection d’extraits du film Méli-mélo.

18h Inauguration, en présence des apprenants allophones de Moirans et Saint-Claude .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

