Médiathèque Le Dôme Fête des Livres à soi – Médiathèque Saint-Claude, 17 mai 2025 14:00, Saint-Claude.

Jura

Médiathèque Le Dôme Fête des Livres à soi Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME Fête Des Livres À Soi

Samedi 17 mai

Pour clôturer le projet Des Livres À Soi, un après-midi convivial et festif réunira les familles participantes et les partenaires, et toute personne souhaitant s’amuser ! .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

English : Médiathèque Le Dôme Fête des Livres à soi

German : Médiathèque Le Dôme Fête des Livres à soi

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque Le Dôme Fête des Livres à soi Saint-Claude a été mis à jour le 2025-05-09 par COORDINATION JURA