Médiathèque Le Dôme Journée mondiale de la vue Médiathèque Saint-Claude

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

2025-10-08

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE

Mercredi 8 octobre 14h-18h

Ateliers de sensibilisation à la cécité et à la déficience visuelle avec l’Association Valentin Haüy braille, livres tactiles, matériel spécialisé, parcours les yeux bandés.

Tout public .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

