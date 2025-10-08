Médiathèque Le Dôme Journée mondiale de la vue Médiathèque Saint-Claude
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 18:00:00
2025-10-08
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE
Mercredi 8 octobre 14h-18h
Ateliers de sensibilisation à la cécité et à la déficience visuelle avec l’Association Valentin Haüy braille, livres tactiles, matériel spécialisé, parcours les yeux bandés.
Tout public .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
