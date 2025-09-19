Médiathèque Le Dôme Journées européennes du patrimoine Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Journées européennes du patrimoine Médiathèque Saint-Claude vendredi 19 septembre 2025.

Médiathèque Le Dôme Journées européennes du patrimoine

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Rendez-vous le vendredi 19 septembre de 15h à 17h.

Pénétrez les coulisses du métier de bibliothécaire… dans un lieu pas comme les autres. Comment transformer une ancienne Banque de France, symbole de clôture et de confidentialité, en un lieu d’accueil ouvert à tous ? C’est le défi qu’a relevé l’agence Architecture Patrick Mauger, en conciliant respect du patrimoine et vision contemporaine.

Ouvert à tous .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

English : Médiathèque Le Dôme Journées européennes du patrimoine

German : Médiathèque Le Dôme Journées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque Le Dôme Journées européennes du patrimoine Saint-Claude a été mis à jour le 2025-08-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)