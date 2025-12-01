Médiathèque Le Dôme Lire et faire lire Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME LECTURES DE NOËL
Rendez-vous le lundi 22 décembre à partir de 15h à Saint-Claude.
Entrez dans le rideau rouge et plongez dans la magie de Noël les bénévoles de Lire et Faire Lire vous racontent des histoires enchantées, douces et lumineuses comme un après-midi d’hiver.
Ouvert à tous
Lectures en continu .
