Médiathèque Le Dôme Orchestre de lecteurs Médiathèque Saint-Claude jeudi 22 janvier 2026.
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22 21:00:00
2026-01-22
Jeudi 22 janvier 19h
Lectures plurielles en déambulation, issues des imaginaires des participants de l’atelier d’écriture de la Maison de la poésie transjurassienne, conduit par Elio Gicquel.
Tout public. .
Médiathèque 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté
