Médiathèque Le Dôme Orchestre de lecteurs Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Orchestre de lecteurs

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22 21:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME ORCHESTRE DE LECTEURS

Jeudi 22 janvier 19h

Lectures plurielles en déambulation, issues des imaginaires des participants de l’atelier d’écriture de la Maison de la poésie transjurassienne, conduit par Elio Gicquel.

Tout public. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque Le Dôme Orchestre de lecteurs

L’événement Médiathèque Le Dôme Orchestre de lecteurs Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)