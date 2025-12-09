Médiathèque Le Dôme Paroles de livres Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Paroles de livres

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME PAROLES DE LIVRES

Rendez-vous le mardi 9 décembre à 19h30 à Saint-Claude.

Un moment pour partager ses lectures, découvrir de nouveaux titres et échanger avec passionnés et curieux.

Ouvert à tous. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

