Médiathèque Le Dôme Paroles de livres Médiathèque Saint-Claude mardi 9 décembre 2025.
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Début : 2025-12-09 19:30:00
fin : 2025-12-09 21:00:00
2025-12-09
Rendez-vous le mardi 9 décembre à 19h30 à Saint-Claude.
Un moment pour partager ses lectures, découvrir de nouveaux titres et échanger avec passionnés et curieux.
Ouvert à tous. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
