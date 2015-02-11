Médiathèque Le Dôme Racontines Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Racontines

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

2026-02-11

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME RACONTINES

Mercredi 11 février 15h

Histoires, musique et aventures à vivre dans le rideau rouge.

À partir de 4 ans. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

English : Médiathèque Le Dôme Racontines

