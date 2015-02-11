Médiathèque Le Dôme Racontines Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Racontines Médiathèque Saint-Claude mercredi 11 février 2026.
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 16:30:00
2026-02-11
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME RACONTINES
Mercredi 11 février 15h
Histoires, musique et aventures à vivre dans le rideau rouge.
À partir de 4 ans. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
