Médiathèque Le Dôme Rencontre avec Sébastien Berlandis Médiathèque Saint-Claude

Début : 2026-01-24 16:30:00
fin : 2026-01-24 18:30:00
2026-01-24
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN BERLENDIS
Samedi 24 janvier 16h30
Auteur de plusieurs romans où dominent souvenirs, paysages et Italie, Sébastien Berlendis est en résidence sur le Haut-Jura. Rencontre en partenariat avec la librairie Zadig, suivie d’une séance de dédicaces.
Tout public. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
