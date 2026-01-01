Médiathèque Le Dôme Rencontre avec Sébastien Berlandis Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Rencontre avec Sébastien Berlandis

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Gratuit

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24 18:30:00

2026-01-24

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN BERLENDIS

Samedi 24 janvier 16h30

Auteur de plusieurs romans où dominent souvenirs, paysages et Italie, Sébastien Berlendis est en résidence sur le Haut-Jura. Rencontre en partenariat avec la librairie Zadig, suivie d’une séance de dédicaces.

Tout public. .

