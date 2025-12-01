Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Gratuit

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Rendez-vous le samedi 13 décembre à 10h30 à Saint-Claude.

Un temps d’échange pour les 9–12 ans autour de leurs lectures, films préférés ou musiques du moment.

À partir de 9 ans.

Sur inscription. .

