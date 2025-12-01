Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres Médiathèque Saint-Claude samedi 13 décembre 2025.
Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME RENDEZ-VOUS DANS LES LIVRES
Rendez-vous le samedi 13 décembre à 10h30 à Saint-Claude.
Un temps d’échange pour les 9–12 ans autour de leurs lectures, films préférés ou musiques du moment.
À partir de 9 ans.
Sur inscription. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
English : Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres
L’événement Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)