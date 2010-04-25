Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres Médiathèque Saint-Claude samedi 25 avril 2026.
Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres
Samedi 25 avril à 10h
Tu as entre 9 et 12 ans ? Envie de parler de tes lectures, de films ou de musique avec des jeunes de ton âge ? Rejoins-nous pour une séance autour d’un jeu vidéo artistique !
À partir de 9 ans | Sur inscription .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres
L’événement Médiathèque Le Dôme Rendez-vous dans les livres Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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