Médiathèque Le Dôme Soirée jeux Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Soirée jeux Médiathèque Saint-Claude vendredi 23 janvier 2026.

Médiathèque Le Dôme Soirée jeux

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :
2026-01-23

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME SOIRÉE JEUX

Vendredi 23 janvier 18h

Une soirée conviviale autour des jeux de société, à partager en famille ou entre amis, dans le cadre des Nuits de la lecture, avec la Boîte Ludik.
Tout public.   .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque Le Dôme Soirée jeux

L’événement Médiathèque Le Dôme Soirée jeux Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)