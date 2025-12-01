Médiathèque Le Dôme Spectacle de Noël Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Spectacle de Noël

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME SPECTACLE DE NOËL Ça fonds

Rendez-vous le samedi 20 décembre à 15h à Saint-Claude.

Une fable burlesque et écologique où des pingouins livrés par la poste envahissent le quotidien de Coki et Fûte-Fûte… pour des scènes aussi drôles qu’inattendues.

À partir de 4 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

