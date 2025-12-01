Médiathèque Le Dôme Spectacle de Noël Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Spectacle de Noël Médiathèque Saint-Claude samedi 20 décembre 2025.
Médiathèque Le Dôme Spectacle de Noël
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 16:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME SPECTACLE DE NOËL Ça fonds
Rendez-vous le samedi 20 décembre à 15h à Saint-Claude.
Une fable burlesque et écologique où des pingouins livrés par la poste envahissent le quotidien de Coki et Fûte-Fûte… pour des scènes aussi drôles qu’inattendues.
À partir de 4 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
English : Médiathèque Le Dôme Spectacle de Noël
L’événement Médiathèque Le Dôme Spectacle de Noël Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)