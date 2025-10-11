Médiathèque Le Dôme Spectacle pour les petits Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Spectacle pour les petits Médiathèque Saint-Claude samedi 11 octobre 2025.

Médiathèque Le Dôme Spectacle pour les petits

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 10:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME SPECTACLE POUR LES PETITS

Samedi 11 octobre 9h30 et 11h

Le tablier à histoires un tablier magique rempli de poches surprises (albums, chansons, marionnettes, boîtes à musique) par la Compagnie Tyrnanog.

De 1 à 4 ans Sur réservation .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

English : Médiathèque Le Dôme Spectacle pour les petits

German : Médiathèque Le Dôme Spectacle pour les petits

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque Le Dôme Spectacle pour les petits Saint-Claude a été mis à jour le 2025-10-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)