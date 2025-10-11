Médiathèque Le Dôme Spectacle pour les petits Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Gratuit
Début : 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 10:30:00
2025-10-11
Samedi 11 octobre 9h30 et 11h
Le tablier à histoires un tablier magique rempli de poches surprises (albums, chansons, marionnettes, boîtes à musique) par la Compagnie Tyrnanog.
De 1 à 4 ans Sur réservation .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
