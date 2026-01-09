Médiathèque Lecture créative Bricolecture

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Tout public

Tricoter, dessiner ou juste écouter! Laissez-vous transporter par les histoires lues par la bibliothécaire. Emmenez votre bricolage en cours de confection ou commencez en un nouveau lors de la séance.

Venir au rendez-vous Bricolecture, c’est allier les bienfaits de la lecture sur nos cerveaux hyper sollicités au côté hypnotique d’une activité créative…

Tout public

Gratuit .

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque Lecture créative Bricolecture Langres a été mis à jour le 2026-01-07 par Antenne du Pays de Langres