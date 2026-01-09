Médiathèque Lecture créative Bricolecture Langres
Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Tout public
Tricoter, dessiner ou juste écouter! Laissez-vous transporter par les histoires lues par la bibliothécaire. Emmenez votre bricolage en cours de confection ou commencez en un nouveau lors de la séance.
Venir au rendez-vous Bricolecture, c’est allier les bienfaits de la lecture sur nos cerveaux hyper sollicités au côté hypnotique d’une activité créative…
Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
