Médiathèque Les casques de réalité virtuelle Médiathèque municipale François Rospide Ciboure

Du 9 janvier au 28 février, testez les casques virtuels à la médiathèque de Ciboure ! Quel univers choisirez-vous ? Vivre l’œuvre de peintres comme Monet ou Van Gogh, plonger dans des mondes fantastiques, dans l’Egypte ancienne ou découvrir des courts-métrages immersifs ? En partenariat avec la Biblio 64

Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque De 13 à 99 ans Déconseillé aux personnes épileptiques

Entre 6 et 44 min, selon le thème choisi. .

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

