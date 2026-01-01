Médiathèque Les casques de réalité virtuelle Médiathèque municipale François Rospide Ciboure
mercredi 21 janvier 2026.
Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 18:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Du 9 janvier au 28 février, testez les casques virtuels à la médiathèque de Ciboure ! Quel univers choisirez-vous ? Vivre l’œuvre de peintres comme Monet ou Van Gogh, plonger dans des mondes fantastiques, dans l’Egypte ancienne ou découvrir des courts-métrages immersifs ? En partenariat avec la Biblio 64
Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque De 13 à 99 ans Déconseillé aux personnes épileptiques
Entre 6 et 44 min, selon le thème choisi. .
Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
