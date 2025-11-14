Médiathèque Les jeux du vendredi Médiathèque intercommunale Montélimar

Médiathèque Les jeux du vendredi

Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar

14 novembre 2025, 14:30-16:30

fin : 2025-11-14 16:30:00

2025-11-14

L’association Des Chiffres et Des Lettres vous propose une partie de Scrabble en duplicate.

Médiathèque intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

The Des Chiffres et Des Lettres association invites you to a game of duplicate Scrabble.

Der Verein Des Chiffres et Des Lettres bietet Ihnen eine Partie Duplicate Scrabble an.

L’associazione Des Chiffres et Des Lettres vi propone una partita di Scarabeo duplicato.

La asociación Des Chiffres et Des Lettres le propone una partida de Scrabble por duplicado.

