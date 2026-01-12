Médiathèque Les petites oreilles Jeux, histoires & comptines signées Médiathèque municipale François Rospide Ciboure

Médiathèque Les petites oreilles Jeux, histoires & comptines signées

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Par Les ateliers de Lola

Partagez un moment en famille autour d’un atelier ludique durant lequel Lola vous fait découvrir des comptines et des histoires enrichies de signes à travers un décor animé. Un temps de convivialité, d’imagination et de plaisir ensemble !

De 0 à 3 ans. Sur inscription. .

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

