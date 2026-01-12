Médiathèque Les petites oreilles Jeux, histoires & comptines signées Médiathèque municipale François Rospide Ciboure
Médiathèque Les petites oreilles Jeux, histoires & comptines signées
samedi 17 janvier 2026.
Médiathèque municipale François Rospide
23 bis avenue François Mitterrand
Ciboure
Pyrénées-Atlantiques
2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Par Les ateliers de Lola
Partagez un moment en famille autour d’un atelier ludique durant lequel Lola vous fait découvrir des comptines et des histoires enrichies de signes à travers un décor animé. Un temps de convivialité, d’imagination et de plaisir ensemble !
De 0 à 3 ans. Sur inscription. .
Médiathèque municipale François Rospide
23 bis avenue François Mitterrand
Ciboure 64500
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 59 47 12 93
mediatheque@mairiedeciboure.com
