Médiathèque Les petites oreilles Lectures & comptines en français et en euskara Médiathèque municipale François Rospide Ciboure
Médiathèque Les petites oreilles Lectures & comptines en français et en euskara Médiathèque municipale François Rospide Ciboure samedi 4 avril 2026.
Médiathèque Les petites oreilles Lectures & comptines en français et en euskara
Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Par Libreplume
Retrouvons-nous à la médiathèque pour un réveil en douceur, tout en histoires et en comptines !
Un moment chaleureux à partager en famille avant l’ouverture de la médiathèque.
De 0 à 4 ans Sur inscription. .
Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque Les petites oreilles Lectures & comptines en français et en euskara
L’événement Médiathèque Les petites oreilles Lectures & comptines en français et en euskara Ciboure a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de Tourisme Pays Basque