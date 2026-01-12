Médiathèque Les petites oreilles Lectures & comptines en français et en euskara Médiathèque municipale François Rospide Ciboure

Médiathèque Les petites oreilles Lectures & comptines en français et en euskara

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Retrouvons-nous à la médiathèque pour un réveil en douceur, tout en histoires et en comptines !

Un moment chaleureux à partager en famille avant l’ouverture de la médiathèque.

De 0 à 4 ans Sur inscription. .

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

