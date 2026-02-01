Médiathèque l’Estuaire Atelier philo Médiathèque l’Estuaire La Richardais

Médiathèque l’Estuaire Atelier philo

Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Une dizaine de séances animées par Pierre-Héber Suffrin, philosophe spécialiste de Nietsche.

Au programme, la lecture commentée d’un ouvrage de Platon L’Apologie de Socrate .

Tous les 15 jours, le mardi de 10 h à 12 h.

Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque. .

Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque l’Estuaire Atelier philo La Richardais a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme