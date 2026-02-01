Médiathèque l’Estuaire Atelier philo Médiathèque l’Estuaire La Richardais
Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
Une dizaine de séances animées par Pierre-Héber Suffrin, philosophe spécialiste de Nietsche.
Au programme, la lecture commentée d’un ouvrage de Platon L’Apologie de Socrate .
Tous les 15 jours, le mardi de 10 h à 12 h.
Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque. .
Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28
