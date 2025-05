Le cinéma de Camille Guillemain – Médiathèque Louis Pergaud – Médiathèque Louis Pergaud Arcueil, 7 juin 2025, Arcueil.

Sigh of Stone (court métrage) : Un gisant, autrefois inerte,

s’éveille dans un rêve charnel. Se mouvoir, ramper, marcher et sauter; il va

explorer la vie à travers la danse, mais il devra se battre pour rester éveillé

car son sommeil de pierre le rappelle à lui. Suivi du film Echoes of

the Bardo, À travers une interprétation graphique en 3D, le film donne vie aux

enseignements du texte sacré : dès le dernier souffle expiré, l’âme entame son

périple entre lumière et ténèbres, beauté tourmentée et divinités courroucées à

affronter. Chaque tableau visuel dessine un passage entre les différents états

de conscience, dans une esthétique hypnotique et symbolique. Deux nouveaux

films en cours de réalisation seront également diffusés.

Dans le cadre de la

Nuit Blanche 2025 avec le soutien de la métropole du Grand Paris

Le samedi 07 juin 2025

de 14h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Médiathèque Louis Pergaud 1 rue Louis Frébault 94110 Arcueil

Projection des films de la réalisatrice Camille Guillemain