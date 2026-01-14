Médiathèque l’Ourse Aimer après 60 ans… Médiathèque L’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Aimer après 60 ans…

… la vie intime des seniors vue par une sexologue

Conférence: Céline Candillier, psychiatre, sexologue, et co-fondatrice d’Always Valentines, interviendra aux côtés de Peggy Cholet, fondatrice de PREV’HYGEA, kinésithérapeute et sexothérapeute diplômée en conseil santé sexuelle.

Ensemble, elles exploreront des questions essentielles sur le sentiment amoureux, le désir, le consentement, et les nouvelles solutions pour vivre l’amour à tout âge.

Ne manquez pas cette occasion d’explorer les réalités de l’amour d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que les enjeux actuels liés au couple et à la sexualité dans notre société.

Gratuit

Tout public

Durée environ 1 h 30

Sur inscription

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

