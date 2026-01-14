Médiathèque l’Ourse Aimer après 60 ans… Médiathèque L’Ourse Dinard
Médiathèque l’Ourse Aimer après 60 ans… Médiathèque L’Ourse Dinard vendredi 3 avril 2026.
Médiathèque l’Ourse Aimer après 60 ans…
Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03 18:30:00
Date(s) :
2026-04-03
… la vie intime des seniors vue par une sexologue
Conférence: Céline Candillier, psychiatre, sexologue, et co-fondatrice d’Always Valentines, interviendra aux côtés de Peggy Cholet, fondatrice de PREV’HYGEA, kinésithérapeute et sexothérapeute diplômée en conseil santé sexuelle.
Ensemble, elles exploreront des questions essentielles sur le sentiment amoureux, le désir, le consentement, et les nouvelles solutions pour vivre l’amour à tout âge.
Ne manquez pas cette occasion d’explorer les réalités de l’amour d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que les enjeux actuels liés au couple et à la sexualité dans notre société.
Informations pratiques
Gratuit
Tout public
Durée environ 1 h 30
Sur inscription
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .
Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Médiathèque l’Ourse Aimer après 60 ans… Dinard a été mis à jour le 2026-01-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme