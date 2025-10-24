Médiathèque l’Ourse Atelier créatif upcycling Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Atelier créatif upcycling

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Animé par les Jeunes Pousses de la Brousse

A l’aide de déchets ménagers et d’imagination, cet atelier créatif et ludique vous permettra de découvrir l’univers d’un artiste plasticien pas comme les autres. Vous découvrirez les possibilités offertes par l’upcycling de déchets, leur durée de vie et comment mettre l’art au service de l’écologie.

Gratuit

Dès 8 ans

Durée ~ 1 h

Sur inscription

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

