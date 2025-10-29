Médiathèque l’Ourse Au jardin avec Papagena Médiathèque l’Ourse Dinard

mercredi 29 octobre 2025.

Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

2025-10-29 11:00:00

2025-10-29 11:30:00

2025-10-29

Concert très jeune public

Papagena entraîne ses jeunes amis dans son jardin coloré riche en surprises. Bientôt, la pluie vient perturber sa promenade…

Babillages de musique contemporaine, enchantement des airs de Mozart, jeux de cachecache sur les plus beaux airs d’opéra… Un spectacle de Claire Lairy pensé pour le très jeune enfant, avec des décors et costumes adaptés à leur perception sensorielle.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

0 4 ans

Durée 30 min

Sur inscription >>> Merci d’indiquer l’âge des enfants participants dans le champ « Nom »

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

