Médiathèque l’Ourse Blind test vintage Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Blind test vintage
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-14 14:30:00
fin : 2025-10-14 15:30:00
2025-10-14
Animation musicale
Ecoutez, devinez, partagez vos souvenirs autour des plus belles chansons d’hier. Un moment pour chanter, rire et échanger, tout en dégustant un bon café.
Durée ~ 1 h
Informations pratiques
Gratuit
Tout public
Sur inscription
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation
Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
