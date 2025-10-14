Médiathèque l’Ourse Blind test vintage Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-14 14:30:00

fin : 2025-10-14 15:30:00

2025-10-14

Animation musicale

Ecoutez, devinez, partagez vos souvenirs autour des plus belles chansons d’hier. Un moment pour chanter, rire et échanger, tout en dégustant un bon café.

Durée ~ 1 h

Informations pratiques

Gratuit

Tout public

Sur inscription

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

