Médiathèque l’Ourse – Bound VR – réalité virtuelle Médiathèque l’Ourse Dinard

Informations pratiques

Dinard

Médiathèque l’Ourse – Bound VR – réalité virtuelle

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-20

Découverte jeux vidéo

Une ballerine aux mouvements gracieux perdue dans un labyrinthe, évolue au fil de vos mouvements. Un titre expérimental qui est autant un spectacle qu’un jeu !

Informations pratiques :

Médiathèque L’ourse – DINARD

Gratuit

Tout public dès 10 ans

Durée : ~15 minutes par partie

Sans inscription, 1 personne à chaque partie

Accessible aux horaires d ‘ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

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English :

L’événement Médiathèque l’Ourse – Bound VR – réalité virtuelle Dinard a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme