Médiathèque l’Ourse – Bound VR – réalité virtuelle Médiathèque l’Ourse Dinard
mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque l'Ourse · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Médiathèque l’Ourse – Bound VR – réalité virtuelle
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-20
Découverte jeux vidéo
Une ballerine aux mouvements gracieux perdue dans un labyrinthe, évolue au fil de vos mouvements. Un titre expérimental qui est autant un spectacle qu’un jeu !
Informations pratiques :
Médiathèque L’ourse – DINARD
Gratuit
Tout public dès 10 ans
Durée : ~15 minutes par partie
Sans inscription, 1 personne à chaque partie
Accessible aux horaires d ‘ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
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English :
L’événement Médiathèque l’Ourse – Bound VR – réalité virtuelle Dinard a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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