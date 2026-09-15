Médiathèque l’Ourse – Danse classique enfants Médiathèque l’Ourse Dinard

Informations pratiques

Dinard

Médiathèque l’Ourse – Danse classique enfants

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:00:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Atelier

L’association de danse Rosa Bessière vous invite à découvrir la danse classique lors de deux ateliers d’initiation ouverts aux enfants de 4 à 7 ans.

À travers un enseignement alliant exigence et bienveillance, chacun pourra explorer les fondamentaux de cette discipline, dans le respect du corps et du rythme de chacun.

Prévoir une tenue confortable permettant les mouvements.

Informations pratiques :

Médiathèque L’ourse – DINARD

Gratuit

4- 7 ans

Durée : ~1h

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

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English :

L’événement Médiathèque l’Ourse – Danse classique enfants Dinard a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme