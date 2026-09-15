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Médiathèque l’Ourse – Danse, corps et mouvement Médiathèque L’Ourse Dinard

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque L'Ourse · Dinard

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque L'Ourse
Adresse
2 Place de Newquay
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Médiathèque l’Ourse – Danse, corps et mouvement

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Atelier d’écriture
Après des études de lettres, Maud Bruguière, également connue sur les réseaux sous le nom de Camelle et Vagabonde (@camelle_vagabonde), s’est rapidement tournée vers l’édition. Elle y exerce encore aujourd’hui comme correctrice pour différentes maisons d’édition.

Depuis 2022, avec l’envie d’aller plus loin dans l’accompagnement des personnes qui écrivent et convaincue de la richesse du collectif dans le processus créatif, elle se forme en parallèle à l’animation d’ateliers d’écriture, notamment auprès de Régine Détambel et d’Aleph.

Forte de ces expériences, Maud conçoit et anime des ateliers autour de thèmes variés, ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent explorer leur créativité, trouver leur voix ou, tout simplement, oser passer le pas de l’écriture.

Informations pratique :
Médiathèque l’Ourse
Public ado/dulte
Sur réservation, en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture.   .

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30 

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English :

L’événement Médiathèque l’Ourse – Danse, corps et mouvement Dinard a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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