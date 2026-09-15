Médiathèque l’Ourse – Danse, corps et mouvement Médiathèque L’Ourse Dinard
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque L'Ourse · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Médiathèque l’Ourse – Danse, corps et mouvement
Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Atelier d’écriture
Après des études de lettres, Maud Bruguière, également connue sur les réseaux sous le nom de Camelle et Vagabonde (@camelle_vagabonde), s’est rapidement tournée vers l’édition. Elle y exerce encore aujourd’hui comme correctrice pour différentes maisons d’édition.
Depuis 2022, avec l’envie d’aller plus loin dans l’accompagnement des personnes qui écrivent et convaincue de la richesse du collectif dans le processus créatif, elle se forme en parallèle à l’animation d’ateliers d’écriture, notamment auprès de Régine Détambel et d’Aleph.
Forte de ces expériences, Maud conçoit et anime des ateliers autour de thèmes variés, ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent explorer leur créativité, trouver leur voix ou, tout simplement, oser passer le pas de l’écriture.
Informations pratique :
Médiathèque l’Ourse
Public ado/dulte
Sur réservation, en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .
Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
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English :
L’événement Médiathèque l’Ourse – Danse, corps et mouvement Dinard a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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