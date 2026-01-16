Médiathèque l’Ourse Dessine-moi des architectures Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Dessine-moi des architectures

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-18

La médiathèque vous invite à découvrir des auteurs et autrices comme Didier Cornille, Aleksandra et Daniel Mizielinski et à s’improviser architecte de façon ludique par des jeux interactifs de construction.

Depuis le début des années 2000, l’architecture a pris une place importante dans la littérature jeunesse, transformant les albums pour enfants en véritables espaces de créativité.

Les auteurs et illustrateurs y proposent aujourd’hui une grande variété de constructions, qu’elles soient réelles, imaginaires ou inspirées d’architectes célèbres, allant de la maison traditionnelle au gratte-ciel, du pont au phare. Certains albums adoptent des formes qui rappellent les bâtiments présentés, ou intègrent des pop-up qui deviennent de véritables éléments architecturaux, faisant de ces ouvrages des objets artistiques à part entière.

Cette évolution vise à élargir l’imaginaire des enfants sur la maison et l’habitat, loin du traditionnel carré surmonté d’un triangle, et à inviter petits et grands à explorer et réfléchir sur la diversité des lieux et sur la représentation du bâti dans les livres illustrés.

Entrée libre .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque l’Ourse Dessine-moi des architectures Dinard a été mis à jour le 2026-01-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme