Médiathèque l’Ourse Exposition Fantastique Biodiversité Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Exposition Fantastique Biodiversité

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-22

Exposition

Et si la biodiversité retrouvait toute sa place pour s’épanouir sur la communauté de communes de la Côte d’Émeraude ? Laissons parler l’imaginaire rêvons d’un territoire chaleureux pour la faune et la flore. Embarquons pour une rencontre sensible avec la vie discrète qui nous entoure. L’exposition présente des visuels fictifs, réalisés par la Fabrique Chimérique, pour illustrer de façon fantastique les enjeux du territoire.

Ces scènes imaginaires ne décrivent pas une cible réelle, mais servent à animer le plan d’actions et à susciter le dialogue avec les citoyens et les acteurs locaux.

Cette exposition soutenue par la CCCE s’inscrit dans le Plan Local pour la Biodiversité.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Tout public

Entrée libre

Exposition accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

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English :

L’événement Médiathèque l’Ourse Exposition Fantastique Biodiversité Dinard a été mis à jour le 2026-03-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme