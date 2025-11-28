Médiathèque l’Ourse Goûter musical Médiathèque l’Ourse Dinard
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-11-28 17:30:00
2025-11-28
Bébés musique
Partagez un instant convivial autour de comptines et de chansons populaires. Et comme ce sera l’heure du goûter, apportez votre collation et votre bonne humeur !
Informations pratiques
Durée 30 min
0 -3 ans
Sur inscription >>> Merci d’indiquer l’âge des enfants participants dans le champ Nom
Sur le formulaire, indiquer le nombre de participants parent(s) + enfants/bébés
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation
Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
