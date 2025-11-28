Médiathèque l’Ourse Goûter musical Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Goûter musical

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28 17:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Bébés musique

Partagez un instant convivial autour de comptines et de chansons populaires. Et comme ce sera l’heure du goûter, apportez votre collation et votre bonne humeur !

Informations pratiques

Durée 30 min

0 -3 ans

Sur inscription >>> Merci d’indiquer l’âge des enfants participants dans le champ Nom

Sur le formulaire, indiquer le nombre de participants parent(s) + enfants/bébés

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque l’Ourse Goûter musical Dinard a été mis à jour le 2025-10-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme