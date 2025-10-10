Médiathèque l’Ourse In English, Please ! Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-10

fin : 2025-12-06

2025-10-10

Exposition

Sculptures et photos en dialogue

Dans cette exposition, deux artistes portent un autre regard sur les déchets.

Marie Heudès, ferronnière d’art, transforme la ferraille délaissée en œuvres singulières où le métal, matériau dur et froid en apparence, révèle toute sa richesse et sa sensibilité. Inspirée par la nature et la diversité de ses formes, elle explore les multiples facettes de cette matière pour faire naître des créations poétiques et uniques.

Virginie Pourchoux, photographe, attire notre attention sur ces objets que nous ignorons ou dédaignons une fois devenus inutiles, sales ou encore usés par le temps. Parfois au centre de l’image et sujet principal, le déchet prend une nouvelle valeur, esthétique ou humoristique. Parfois, symbole d’une société consumériste et jetable, ces photos nous rappellent la persistance d’un déchet dans l’environnement.

Accompagnés par Virginie Pourchoux, les membres du Conseil Municipal des Jeunes, très concernés par cette thématique, exposeront également une sélection de leurs photos prises à Dinard.

Informations pratiques

Du vendredi 10 octobre 2025 à 13h00 au samedi 06 décembre 2025 à 17h00

Gratuit

Tout public

Sans inscription .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

