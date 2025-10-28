Médiathèque l’Ourse Jeux vidéo Don’t Starve Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-28 16:30:00

fin : 2025-10-28 18:00:00

2025-10-28

Jeux vidéo

Inscris-toi à l’espace multimédia pour intégrer une équipe. L’objectif tenter de survivre le temps de la partie grâce à de précieux conseils.

A propos du jeu

Don’t Starve est un jeu vidéo de survie développé par Klei Entertainment.

Le joueur incarne un scientifique nommé Wilson qui se retrouve dans un monde sombre et hostile dans lequel il doit survivre le plus longtemps possible, en ramassant des ressources naturelles, en fabriquant divers objets (séchoirs à viande, pièges à animaux, armes et outils, etc.) et en se battant contre des ennemis.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Tout public

Durée ~ 1 h 30

Sur inscription

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

