Médiathèque l’Ourse Jeux vidéo Don’t Starve Médiathèque l’Ourse Dinard jeudi 30 octobre 2025.
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-30 16:30:00
fin : 2025-10-30 18:00:00
2025-10-30
Jeux vidéo
Inscris-toi à l’espace multimédia pour intégrer une équipe. L’objectif tenter de survivre le temps de la partie grâce à de précieux conseils.
A propos du jeu
Don’t Starve est un jeu vidéo de survie développé par Klei Entertainment.
Le joueur incarne un scientifique nommé Wilson qui se retrouve dans un monde sombre et hostile dans lequel il doit survivre le plus longtemps possible, en ramassant des ressources naturelles, en fabriquant divers objets (séchoirs à viande, pièges à animaux, armes et outils, etc.) et en se battant contre des ennemis.
Source wikipedia
Informations pratiques
Médiathèque L’ourse DINARD
Gratuit
Tout public
Durée ~ 1 h 30
Sur inscription
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation
Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
