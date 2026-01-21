Médiathèque l’Ourse La ferme en folie Médiathèque l’Ourse Dinard
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-19 16:30:00
fin : 2026-02-19 17:15:00
Lectures d’histoires
Poules, vaches, cochons… Tous nos amis de la campagne vous attendent ! Enfilez un déguisement et rejoignez-les pour écouter leurs aventures animées.
Médiathèque L’ourse DINARD
Gratuit
Dès 3 ans
Sur inscription >>> Merci d’indiquer l’âge des enfants participants après le Nom
Sur le formulaire, indiquer le nombre de participants parent(s) + enfants
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
