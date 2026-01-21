Médiathèque l’Ourse La ferme en folie Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse La ferme en folie

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-19 16:30:00

fin : 2026-02-19 17:15:00

2026-02-19

Lectures d’histoires

Poules, vaches, cochons… Tous nos amis de la campagne vous attendent ! Enfilez un déguisement et rejoignez-les pour écouter leurs aventures animées.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Dès 3 ans

Sur inscription >>> Merci d’indiquer l’âge des enfants participants après le Nom

Sur le formulaire, indiquer le nombre de participants parent(s) + enfants

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .

Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

