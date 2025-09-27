Médiathèque l’Ourse La rentrée littéraire Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse La rentrée littéraire Médiathèque l’Ourse Dinard samedi 27 septembre 2025.

Médiathèque l’Ourse La rentrée littéraire

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Rencontre avec une libraire

Cet événement mettra en lumière une sélection d’ouvrages soigneusement choisis par la librairie Le Failler de Rennes autour des livres phares de la rentrée.

Informations pratiques

Gratuit

Tout public

Sans inscription .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque l’Ourse La rentrée littéraire Dinard a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme