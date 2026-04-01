Médiathèque l’Ourse Le pentathlon des gamers Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Le pentathlon des gamers

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 13:30:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Découverte de jeux vidéo.

Le pentathlon des gamers est un enchaînement de 5 jeux différents en mode rallye. Pour chaque session, une partie d’échauffement et une partie pour scorer.

A la fin, les participants compteront leurs totaux cumulés pour déterminer un classement !

Afin de conserver la fraicheur de la surprise, on ne révèle pas le nom des jeux. Il y aura des titres connus, des titres emblématiques de l’Esport et des titres plus confidentiels.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

A partir de 10 ans (tolérance 8 ans avec l’accord du représentant légal)

Durée ~ 2h

Sur inscription, en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place !

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

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English :

L’événement Médiathèque l’Ourse Le pentathlon des gamers Dinard a été mis à jour le 2026-03-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme