Médiathèque l’Ourse Les petits champions de la lecture Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 17:00:00

2026-03-11

Concours de lecture à voix haute

Les petits champions de la lecture débarquent à L’ourse ! Appréciez les qualités d’éloquence de nos écoliers lors de la finale départementale de ce jeu gratuit et ludique destiné aux enfants de CM1 et CM2, partout en France et à l’étranger. Le principe ? Faire découvrir le plaisir de la lecture à voix haute… et vivre une aventure collective, de la classe jusqu’à la scène d’un grand théâtre parisien !

La salle de la Petite Ourse de la médiathèque sera une étape pour les petits champions, pas LA grande scène, mais tout de même un lieu et un public un peu plus grands et moins confidentiels que la salle de classe. Chaque enfant aura choisi un extrait d’un livre de fiction qu’il aime et qu’il souhaite partager. Il disposera de 2 à 3 minutes pour le lire à voix haute, devant VOUS !

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Tout public

Durée ~ 2h

Entrée libre dans la limite des places assises disponibles .

Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

