Médiathèque l’Ourse Lire en numérique Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-18 17:00:00
fin : 2025-09-18 18:00:00
2025-09-18
Lire sur liseuse, tablette ou téléphone est devenu courant. La médiathèque propose désormais une offre de livres récents à télécharger. Assistez à ce petit tour d’horizon pour connaître et comprendre les différentes solutions techniques.
Informations pratiques
Gratuit
Tout public
Durée ~ 1 h
Sans réservation .
Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
