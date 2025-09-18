Médiathèque l’Ourse Lire en numérique Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Lire en numérique Médiathèque l’Ourse Dinard jeudi 18 septembre 2025.

Médiathèque l’Ourse Lire en numérique

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 17:00:00

fin : 2025-09-18 18:00:00

Date(s) :

2025-09-18

Lire sur liseuse, tablette ou téléphone est devenu courant. La médiathèque propose désormais une offre de livres récents à télécharger. Assistez à ce petit tour d’horizon pour connaître et comprendre les différentes solutions techniques.

Informations pratiques

Gratuit

Tout public

Durée ~ 1 h

Sans réservation .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque l’Ourse Lire en numérique Dinard a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme