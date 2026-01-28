Médiathèque l’Ourse Mémoires de la forêt Médiathèque l’Ourse Dinard
Médiathèque l’Ourse Mémoires de la forêt Médiathèque l’Ourse Dinard samedi 21 février 2026.
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-21 15:30:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Escape game
Cet escape game, adapté de la célèbre série littéraire Mémoires de la forêt , vous lancera sur les traces de Ferdinand Taupe. Ce ne sont pas quelques énigmes qui freineront votre âme de détective quand même !?
Gratuit
Dès 9 ans
Durée 1h
Sur inscription >>> Merci d’indiquer l’âge des enfants participants après le Nom
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
