Médiathèque l’Ourse Mémoires de la forêt Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Mémoires de la forêt

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-21 15:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Escape game

Cet escape game, adapté de la célèbre série littéraire Mémoires de la forêt , vous lancera sur les traces de Ferdinand Taupe. Ce ne sont pas quelques énigmes qui freineront votre âme de détective quand même !?

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Dès 9 ans

Durée 1h

Sur inscription >>> Merci d’indiquer l’âge des enfants participants après le Nom

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

