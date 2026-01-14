Médiathèque l’Ourse Mes premières histoires Médiathèque l’Ourse Dinard
Début : 2026-02-04 10:15:00
fin : 2026-02-04 11:00:00
2026-02-04
Venez avec vos tout-petits partager des histoires contées le 1er mercredi de chaque mois à 10h15. Une animation d’éveil culturel par le livre.
Durée environ 45 min
Gratuit
0 -3 ans
Sur inscription Merci d’indiquer l’âge des enfants participants après le Nom
Sur le formulaire, indiquer le nombre de participants parent(s) + enfants/bébés
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
