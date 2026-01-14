Médiathèque l’Ourse Mes premières histoires Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Mes premières histoires

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:15:00

fin : 2026-02-04 11:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Venez avec vos tout-petits partager des histoires contées le 1er mercredi de chaque mois à 10h15. Une animation d’éveil culturel par le livre.

Durée environ 45 min

Informations pratiques

Gratuit

0 -3 ans

Sur inscription Merci d’indiquer l’âge des enfants participants après le Nom

Sur le formulaire, indiquer le nombre de participants parent(s) + enfants/bébés

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture. .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque l’Ourse Mes premières histoires Dinard a été mis à jour le 2026-01-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme