Médiathèque l’Ourse Noël Contes en Chansons Résidence Arthur Gardiner Dinard
Médiathèque l’Ourse Noël Contes en Chansons Résidence Arthur Gardiner Dinard mercredi 17 décembre 2025.
Médiathèque l’Ourse Noël Contes en Chansons
Résidence Arthur Gardiner 55 Rue des Vergers Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Heure du conte musicale
Pour un Noël tout en douceur, les enfants de l’École de musique Maurice Ravel et la médiathèque vous entraînent dans une heure du conte musicale. Histoires et musiques s’entrelacent pour vous émerveiller.
ATTENTION; ce rendez-vous a lieu hors les murs et se déroulera à la résidence Arthur Gardiner.
Informations pratiques
Résidence Arthur GARDINER DINARD
Gratuit
Tout public
Durée ~ 45 min
Sur inscription
Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation
Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .
Résidence Arthur Gardiner 55 Rue des Vergers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque l’Ourse Noël Contes en Chansons Dinard a été mis à jour le 2025-11-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme