Médiathèque l’Ourse Noël Contes en Chansons Résidence Arthur Gardiner Dinard

Résidence Arthur Gardiner 55 Rue des Vergers Dinard

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Heure du conte musicale

Pour un Noël tout en douceur, les enfants de l’École de musique Maurice Ravel et la médiathèque vous entraînent dans une heure du conte musicale. Histoires et musiques s’entrelacent pour vous émerveiller.

ATTENTION; ce rendez-vous a lieu hors les murs et se déroulera à la résidence Arthur Gardiner.

Informations pratiques

Résidence Arthur GARDINER DINARD

Gratuit

Tout public

Durée ~ 45 min

Sur inscription

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

+33 2 99 46 28 30

