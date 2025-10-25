Médiathèque l’Ourse On bricole, on recycle Médiathèque l’Ourse Dinard
Médiathèque l’Ourse On bricole, on recycle Médiathèque l’Ourse Dinard samedi 25 octobre 2025.
Médiathèque l’Ourse On bricole, on recycle
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Ateliers et présentation
Des acteurs du recyclage du territoire présentent leurs actions à L’ourse pendant l’après-midi.
AutoRecycLAB est un atelier mobile de recyclage par soi-même. Avec des machines Low tech à énergie humaine, transformez des matières plastiques en objets utiles et repartez avec !
Vos appareils ne fonctionnent plus ? Venez les réparer avec nous ! Les bénévoles de l’association Répar’ toi-même sont là pour vous guider et vous accompagner.
L’association Recycl’emeraude récupère et répare des objets pour les fournir à bas prix en seconde main grâce à une plateforme.
Informations pratiques
Médiathèque L’ourse DINARD
Gratuit
Tout public
Entrée libre .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque l’Ourse On bricole, on recycle Dinard a été mis à jour le 2025-09-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme