Médiathèque l’Ourse On bricole, on recycle Médiathèque l’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Ateliers et présentation

Des acteurs du recyclage du territoire présentent leurs actions à L’ourse pendant l’après-midi.

AutoRecycLAB est un atelier mobile de recyclage par soi-même. Avec des machines Low tech à énergie humaine, transformez des matières plastiques en objets utiles et repartez avec !

Vos appareils ne fonctionnent plus ? Venez les réparer avec nous ! Les bénévoles de l’association Répar’ toi-même sont là pour vous guider et vous accompagner.

L’association Recycl’emeraude récupère et répare des objets pour les fournir à bas prix en seconde main grâce à une plateforme.

Informations pratiques

Médiathèque L’ourse DINARD

Gratuit

Tout public

Entrée libre .

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

